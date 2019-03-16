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林文龍激罕送花冧老婆

2019-03-16 列印
■林文龍透露翠如逼佢開了IG。
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　　昨日，林文龍、黃翠如及連詩雅等為新劇《致所有愛過的人》開工。剛跟郭可盈度過結婚15周年的林文龍被老婆呻唔浪漫，好彩重要日子都會識做送花冧老婆。

　　文龍透露：「當日收工買咗花應急，但無時間食飯慶祝。」不過，可盈收到花已經冧爆，他笑笑口說所有事情如習以為常便沒有驚喜，正如日日食鮑魚也不覺好味，他口中所說偶爾送花已是幾年前的事。而翠如說劇組成立「小食會」，每人夾500元做基金，昨日下午茶是吃壽司，她與連詩雅已入會。

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