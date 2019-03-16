﻿王子涵親爆 晶哥女 演活「糕姐」彈起 曾被TVB導演玩謝

日前播完的劇集《荷里活有個大老千》反應好好，帶挈主角「砵仔糕」(丁小雨)、王晶女兒王子涵成功彈出。29歲的紅人王子涵(Ada)被人屈「靠父蔭」上位，幸前輩鄭則仕開口力撐，話係「我要捧世侄女」。而Ada亦有志氣謂「我係王晶個女又點呀？佢(父親)犀利同我冇關。」然後自爆早年拍TVB劇時曾經受辱，有導演擺明玩佢，Ada都要硬食呀！







晶哥女王子涵因劇中花名「砵仔糕」，被網友捧做「糕姐」大紅，日前佢特地去深水埗拎住招牌砵仔糕測試人氣。Ada一出現即被街坊認得，隨即被興奮「集郵」。聽到熱情途人讚美：「『砵仔糕』嘛！真人靚過上鏡喎！」O氹到Ada心花怒放。



賺咗人氣，但Ada坦承介意被網民批評醜樣，多過攻擊王晶偏私，她忿忿不平說：「審美角度人人唔同，只可以話我平凡，唔係醜樣！正如吳君如所講，世上冇醜樣嘅女人，只有懶惰女人，O依家我勤力將自己變得更好。話我戲屎，我會留意及改善吓。其實，戲中丁小雨係個出於污泥而不染嘅女仔，所以我係要素顏演出。甚至有網民指，如果我無個導演老竇，根本就乜都冇，哈！我冇老竇又點出世呀？永遠標籤我係王晶個女，就算我講乜都係唔啱聽啦，接受我要接受埋我背景，細個有段時間覺得係王晶個女好巴閉，大大吓知道係乜都假。不過，有呢個爸爸我好幸運，因為一直有好多貴人喺我身邊。」



感激父親多貴人



唔想「因父之名」行捷徑，4年前王子涵同大台簽約，拍過三個純係TVB製作劇《火線下的江湖大佬》、《我瞞結婚了》及《丫鬟大聯盟》，佢自爆做新人拍劇經常捱鬧，仲曾被TVB導演大整蠱的經過：「試過被導演玩，但邊個就唔講喇。我好記得臨放消夜前拍一個過鏡反應位，播出3秒都嫌多，最後take咗十幾次，個個都等緊我放食消夜！到最後只係用咗一個take，連同劇相熟演員都讚我好脾氣，明係俾人玩都好忍得。我話：『我可以點呀，咪當我唔好彩囉』。所以就算今次拍戲時，我有俾Kent哥(鄭則仕)用粗口指責都唔會有『玻璃心』，我睇電影《古惑仔》大，自己又唔係星二代，世上有太多公主喇，我唔要做離地公主，我只鍾意做皇后。」



採訪：方騫平