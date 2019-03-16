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﻿傳「晶兵」埋身 王子涵：我哋都係單身

2019-03-16 列印
■李梓樅去年尾牛一獲Ada請食飯慶生，仲親暱叫對方「涵妃」。
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  近日有傳王子涵與編劇出身嘅李梓樅撐枱腳，高佬仲係李璧琦舊愛。傳男方近年同Ada玩埋，劈炮無線走去星王朝幫晶哥。本報致電Ada問是否有新戀情，佢笑說「無可能」，只係活動完一齊食嘢，續說：「我哋係好朋友，雖然我哋都係單身，但我知佢鍾意成熟女人！」

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