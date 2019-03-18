車太鉉為捲入非法賭博道歉

施丹回歸皇家馬德里即贏盡人心，周六西甲首次領軍即變陣，點兵不論親疏重建軍心之餘，派舊部基羅拿華斯把關，棄用去夏為登艦而犯眾憎的泰拔高圖爾斯，更博得球迷一致讚好。拿華斯更助球隊各賽事近十場首度保持清白身，主場2:0輕取切爾達。 今仗作為回歸第一擊，施丹立即施行變法，包括重用舊臣、不計前嫌起用曾批評自己的戰將、不分出身提拔小將，還將攻勢再次集中在中路，結果銀河艦隊表現煥然一新，憑艾斯高和加里夫巴利各入一球，兩球輕取切爾達。 改革令皇馬眾將表現甚為積極，可見施丹已率先建立起軍心。他表示：「己隊所有球員都一樣重要，賽前我只告訴大家享受比賽，攻守都要齊上齊落。」同時，這名法國...

2019-03-18