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車太鉉為捲入非法賭博道歉

2019-03-18 列印
■車太鉉（左）和金俊昊捲入賭博醜聞。資料圖片
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　　韓星鄭俊英爆出偷拍及在群組發放有關性愛片醜聞後，警方在鄭俊英等人的手機發現車太鉉涉非法賭博。

　　據悉，與鄭俊英合作《兩天一夜》的車太鉉，曾在手機群組中上載數十張50000韓圜照片，稱是與金俊昊賭高爾夫球贏得。事件曝光後，車太鉉隨即發聲明道歉，稱贏來的錢已歸還，自感慚愧，決定退出《兩》等所有節目，金俊昊亦發聲明道歉。

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