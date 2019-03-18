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林峯回巢TVB拒證婚訊

2019-03-18 列印
■林峯（左）坦言希望再膺TVB最受歡迎男歌星。
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　　林峯昨日出席記者會，宣佈回巢無線(TVB)雙方按項目合作。問到酬勞是否很吸引？林峯直言是其中一個條件，但屬友情及回歸價。問到可想奪視帝獎，林峯稱並非最看重獎項；至於可想再膺TVB《勁歌總選》的最受歡迎男歌星？林峯說：「畀梗係要啦！」

　　談到早前又被傳婚訊，林峯謂不會回應私人問題，希望傳媒應更關注藝人的工作，「所有作品背後有好多幕後花了好多心血，不應該將視線轉移。」

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