﻿同靚靚做內地真人騷如做義工 張智霖自爆老婆袋晒啲錢

昨日，張智霖(Chilam)、蔡卓妍(阿Sa)、周勵淇(Niki)、王敏德夫婦及呂良偉夫婦等出席「2019鴨脷洲洪聖傳統文化節」。活動後Chilam便要趕回長沙繼續拍攝內地真人騷《妻子的浪漫旅行》，坦言拍攝唔輕鬆的他抵死地說：「我係義工，啲錢佢(老婆)袋晒咁滯。（夠食兩餐飯盒？）總之一殼眼淚！」



一眾出席嘉賓獲安排許願放水燈祈福，阿Sa透露願望是身體健康、日日開心，Niki亦希望身體健康及平安大吉。而Chilam則參與放水燈儀式及扒龍舟，他稱之前一日已專登去場地練習。



提到太太袁詠儀在真人騷節目中講到未來有機會一個人去旅行，更諗起老公而落淚，Chilam稱：「佢一時感觸啫，我哋去旅行好唔同，我係好悠閒嗰種，屬佛系旅行，佢就好充實型，不過一家人去旅行都開心嘅。」他亦透露以為拍攝好簡單，原來要睇晒老婆去旅行嘅片段，「並唔係想像中咁輕鬆，要坐好多個鐘睇片，其實都好辛苦。」更笑言酬勞差不多老婆袋晒，他如做義工一樣。



阿 準備雪卵



被盛傳年尾結婚的阿Sa否認結婚傳聞，但就自爆正準備雪卵，男友石恆聰表示OK，她已服食保健品數個月，將會連打十日荷爾蒙針，由於針藥會令人肥腫難分，所以這段時間她要閉關不見人。Niki則表示婚後有老公不要浪費，會先試自然方法。最近影到她家姐周汶錡拜龍母廟摸龍牀求女，Niki笑言自己也未求，家姐已有兩個小朋友更不需要。



洪聖寶誕(農曆二月十三日)是紀念洪聖大王的節日，祈求洪聖大王守護鴨脷洲的商旅漁民，活動包括「龍舟拜廟」、「放水燈」、「會景巡遊」、「神功戲」等，是傳統文化的節慶，主辦機構鴨脷洲街坊同慶公社更獲旅發局支持，將昨日起舉行的「2019鴨脷洲洪聖傳統文化節」再發揚光大並廣泛宣傳。



今年鴨脷洲街坊同慶公社特別增設名人明星隊，鳳隊由鴨脷洲街坊同慶公社名譽會長朱李月華博士領軍，王敏德打鼓，龍隊則由黃佩霞打鼓領軍、兩隊隊員包括馬詩慧、周美鳳、龐景峰、張建聲及一眾保良局總理，場面非常熱鬧！