﻿戶外Show剝衫贈Fans 霆鋒半裸彈結他

昨日，謝霆鋒、周國賢、Mr.及RubberBand出席《霹靂903歌托邦》戶外音樂會。紥小辮的霆鋒壓軸出瑒引起全場騷動，霆鋒的父母謝賢及拉姑亦在台下與近萬人欣賞兒子演出。



霆鋒唱《壞習慣》時表示歌曲是他16歲時的歌，當時是1996年，現在已2019年。「台下有很多熟識的朋友，很多也帶同子女、老婆、老公甚至帶同孫子來仍對我不離不棄，多謝支持我的人。」唱新歌《塑造》時，霆鋒走落台跟觀眾握手，甚至除去上衫掉到觀眾群中，見到上衣被觀眾爭奪時， 霆鋒搞笑說:「件衫7星期無洗，還要！」



