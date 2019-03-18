﻿主動任嘉賓Dear Jane無反應 祖兒要追回一句多謝

首度在紅館開騷的Dear Jane邀請了樂壇天后容祖兒做嘉賓，祖兒一出場即與Dear Jane合唱《心之科學》，炒熱全場氣氛，之後升降台Hold住祖兒被逼留在台上再合唱多一首《牆紙》，祖兒說：「要問一吓觀眾想不想聽，不想聽便當沒講過。」全場即大叫「想聽！」



祖兒又重提去年在澳門舉行演唱會時，邀請了Dear Jane任嘉賓，Tim在綵排中突然跟她說：「Dear Jane將開演唱會！」之後祖兒便說：「甚麼時候？得！幫我劃下檔期。」意即可任Dear Jane嘉賓，但全場無人出聲，她說：「他們一點興奮感覺也沒有，作為一個女孩子那麼主動，四個麻甩仔呆掉，甚麼話也沒說，是甚麼玩法！」故演唱會上祖兒即場問他們取回一句感謝。