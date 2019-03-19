﻿出門交通多風險 李丞責提議戴馬形吊飾保平安

衝出國際的著名堪輿學家李丞責博士，十年間曾作出約廿次準確的驚世預言，除準確預測2011年日本海嘯、2015年(羊年)有股災。踏入豬年，李博士亦在其《2019豬年運程豬聯璧合》中講到因「五黃」在西南位，易有嚴重交通問題，在鐵路、交通、航空等有意外，又一次準確預測昨日港鐵發生相撞意外。



李丞責博士早在年頭出版的運程書中，提到豬年是「辰戌巳亥」天羅地網密碼之一，很容易中招，「貫通連接有障礙」。昨日港鐵發生相撞事故，李博士再一次講中，他向本報說：「今年五黃(災煞星)在西南方即坤位，又名『鬼戶』，即地面以下的地方，推算出土地有出現災難的狀況，如地震、山崩地陷、古老建築物被搗毀、地下商場和地下鐵等易有事故等。我提醒市民若出國旅行，應避免去火山口、沼澤等地探險，亦盡量少搭鐵路，改用開揚的交通工具，不要去地底。」李博士又謂現在僅是一年之始，教港人有方法趨吉避凶，因為「乾」能制「坤」，建議可在西北位(乾位)放鮮艷顏色的馬形擺設，出門就可佩戴金或銀色的馬形吊飾保平安。



