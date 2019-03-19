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惠英紅找數分享比堅尼照獲讚「超級索」

2019-03-19 列印
■紅姐的火辣泳衣索到爆。
■紅姐笑指不論泳裝有冇曝光，向來多異性約會。
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　　惠英紅於亞洲電影大獎奪得「最佳女配角」，正當大家以為紅姐「找數」變「走數」之際，昨天紅姐再在社交平台發放有料到的紅色火辣比堅尼相，紅姐仲留言話：「點會咁簡單，再嚟一張全身，找數找數」。不少網民大讚紅姐「身材超正」、「超級索」、「我睡不着了啊啊啊啊啊啊啊啊」。

　　談到於頒獎禮後隨即找數晒比堅尼相，她指全因相片儲存於手機內，更笑言還有四套存貨放在細妹手機內。對於快「登六」身材依然好正，連老闆楊受成留言話睇到流鼻血，她笑說：「都OK，有做運動，本身都有肌肉。（楊受成有冇叫你趁機再影寫真集？）梗係唔會，少少甜頭算，睇得多會膩。」

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