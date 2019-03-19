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具惠善貼劇照懷念張紫妍

2019-03-19 列印
張紫妍
■具惠善（左一）貼出張紫妍（左二）《花樣》劇-
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　　在09年韓劇《花樣男子》中，張紫妍（另譯：張子妍）飾演具惠善的同學，同年便留下遺書自殺身亡，在遺書中控訴生前被經紀公司迫陪酒陪睡換取工作，如果不服從經紀公司的安排就會被打。由於張紫妍自殺案件涉及到太多地位頗高的金融機構、演藝圈的高層，調查最後不了了之。

　　曾跟她合作的具惠善，在社交網站貼出一張當年韓劇《花樣男子》的劇照，明顯為張紫妍發聲。具惠善留言說：「塞暖包在我手裏的姐姐，遺憾一張合照都沒有，在天上好好休息吧」。

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