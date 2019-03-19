甄子丹每部戲都求突破 是否拍《葉問5》觀眾話事

昨日，甄子丹及熊黛林（Lynn）等出席國際影視展的「葉問館」為電影《葉問4》宣傳。對於《葉問》系列拍到第四集完結篇，子丹笑言最美好事情必有一個段落，加上電影永遠沒有永遠，可能下一集有熊黛林回歸。



對於會否想拍第五集？子丹笑說：「電影有好多想像力，要畀返觀眾徇眾要求，如果有新拍檔能夠互相刺激到大家，在藝術上有新元素，咁又唔好封自己條路。」提到第四集的武打招式會否更有難度？子丹直言不會在這方面尋求而給予觀眾，若觀眾睇得開心能夠打動，經已盡了自己責任。他說：「我乜戲種都打，每部戲都盡力尋求突破或觀能上更加刺激。」對於甄子丹自言愛錫又尊重太太，熊黛林表示好羨慕，拍《葉問》時處於單身狀態，亦好想找個像子丹般的好老公，最後她也有了。



