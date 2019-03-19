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鄭嘉穎笑談囝囝請飲「暖茶」

2019-03-19 列印
■以往不愛談私事嘉穎一講起囝囝就停唔到口。
■對於首次被囝囝請「飲茶」，嘉穎話感覺暖暖哋。
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　　鄭嘉穎與《P風暴》一眾演員出席國際影視展，問到日前滿月的囝囝鄭承悅（Rafael）似邊個？嘉穎說每個人有唔同睇法，他媽咪說囝囝似他，而太太的媽咪則說似Grace。

　　初為人父的嘉穎指現時出外工作都會心掛掛，好彩BB好乖，問到湊仔是否愈來愈熟手？他表示做得多知道小朋友的脾性，無論沖涼、餵奶及換片也愈來愈熟手，其中掃風是最困難，因BB不會坐定定被掃風，笑言不是次次順利要撞手神。他透露最大鑊一次囝囝請他「飲茶」，當時陪月換片他企隔籬，囝囝打側射中他的臉感覺暖暖哋，笑言相信每個老竇都試過。



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