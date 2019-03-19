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Miki報喜誕B女 祖藍為愛女搞百日宴

2019-03-19 列印
■Miki於16年下嫁永安太子爺郭永淳，婚後三年抱兩。
■着住白色公主裙，綁了粉紅頭帶的Gabrielle非常可愛。
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　　前日，王祖藍與李亞男在主題樂園筵開逾40席，為愛女Gabbrielle舉行百日宴。王氏夫婦宣布愛女取名「王天韻」，祖藍感恩女兒愈大愈似媽咪，慶幸自己的強大基因終敗給老婆，並笑說：「好多謝你，王家因你而改變，醫生還說我女兒在同齡BB來說算高！」

　　前Cookies成員楊愛瑾（Miki）亦於昨午在社交平台上載抱B女照，公佈囡囡已出世，英文名叫Emma。Miki留言稱成為兩個孩子之母很幸福，女兒的出生令他們一家更美滿。

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