﻿寰亞電影影視展晒冷 城城將再為人父 否認擺陣求子

郭富城早前宣佈老婆方媛懷第二胎，育有半歲千金Chantelle的城城被指求子心切，在住所天台擺「金龍多子陣」催旺太太方媛今胎生仔。他昨日出席寰亞電影發佈會時否認有擺多子陣，強調只想女兒成長有伴，目前未知太太腹中BB性別，不論生男生女，最重要開心、健康！



林建岳旗下寰亞電影昨於香港國際影視展舉行發佈會，播放2019年電影的宣傳片，其中包括郭富城和楊千嬅主演的《麥路人》。城城在該片演絕症病人，他投入到連飯也不吃，為角色暴瘦，拍完之後更驚餐飽，驚真的有病要看醫生，亦希望該片今年上映可以參展，讓全世界得知港產片優秀！



擺陣保平安健康



傳城城恨打破「四大岳父」之名，家中轉擺「金龍多子陣」催運生仔，城城斥報道亂作，並澄清家中一直有擺陣為保家宅平安及身體健康，但之前被颱風吹爛，換了新擺設更穩陣。至於是否今胎已是男仔，所以不需再求，城城強調BB是什麼性別，他都開心，主要想女兒有個伴，不希望一孩家庭好孤單。又話未CHECK，不知胎兒性別。對於方媛在BABY SHOWER派對的藍色蛋糕似暗示生仔，城城則謂：「唔明點解大家諗係男仔，我無乜所謂。」身旁的千嬅幫口，指老人家講過陀BB不好講太多，城城認同，坦言媽媽也不想他講太多，希望大家不要逼他。



Sammi小齊續前緣



張家輝、任賢齊、陳家樂和導演雷尼哈林（Renny Harlin）昨日為宣傳電影《沉默的證人》打頭陣上台，家樂指自己在戲中有三分之二要戴面具演出，導演叫他演得邪惡些，家輝竟爆：「佢有幾條女梗係邪惡！」嚇得家樂澄清大叫：「邊有呀！」家輝笑言是看報導，家樂尷尬面紅只懂傻笑。



鄭秀文(Sammi)賴雅妍、李曉峰主演《花椒之味》預計今年第三季上映，內地女新人李曉峰中門大開。Sammi透露與鍾鎮濤(B哥哥)演父女，她讚對方演得稱職，B哥哥笑言下部戲可演她的男友。任賢齊表示很開心跟Sammi在《夏日的摩摩茶》後再演情侶。



黎明昨日則以香港影視娛樂大使身份跟林建岳等為香港影視娛樂博覽進行啟動儀式，被問到大灣區可會有利影視發展？黎明認為，大部份香港人都識廣東話及普通話，如果可以溝通、又近自己屋企，相信對年青人絕對是一個好的起步點，也是時候兩地互相交流。