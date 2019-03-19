﻿分手後碰頭 陳家樂余香凝不尷尬

第43屆香港國際電影節昨晚在會展舉行揭幕禮，張家輝、任賢齊、郭富城等亮相紅地毯，過氣情侶陳家樂和余香凝同場，兩人異口同聲表示不會尷尬。



余香凝稱日前已和陳家樂在導演會春茗碰面，也有打招呼。提到陳家樂與陳瀅傳緋聞，余香凝自言不八卦，若對方真的拍拖也會送上祝福；她自己會集中工作，不理感情事，加上要準備為香港電影金像獎頒獎禮獻唱，壓力大到睡不到呢！



陳家樂對於余香凝稱不會八卦他跟陳瀅的緋聞，更會送上祝福，他說不想講感情事，提到被拍得與陳瀅同車，他指只是數月前舊照，當時是拍劇收工，順路載對方離開，並稱自己現在是單身。