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﻿Big Big Shop x OK便利店 強強聯手互利雙贏

2019-03-20 列印
強強聯手 ■電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安先生（左起）OK便利店有限公司行政總裁楊立彬先生，宣佈女電視廣播有限公司旗下Big Big Shop與OK便利店有限公司將建立電子商貿合作關係。
介紹產品 ■《阿爺廚房》、《香港原味道》、《食好D食平D》及《今期流行》主持介紹在Big Big Shop上架的產品。
家電產品 ■《食好D食平D》主持陸浩明，介紹節目上所用到的優質食材及家電產品於Big Big Shop有售。
主持合照 ■《阿爺廚房》、《香港原味道》、《食好D食平D》及《今期流行》主持合照。
美容產品 ■《今期流行》主持合照，包括丁子朗、麥凱程、伍樂怡、魏韵芝、王虹茵、譚焯升、何泳芍、黃碧蓮、孔德賢。會上，眾主持介紹於Big Big Shop上架的美容潮流產品。
特色食品 ■《香港原味道》主持吳幸美（左起）、余德丞、黃庭鋒及譚玉瑛介紹《香港原味道》於Big Big Shop上架的本地食材及特色食品。
「鼎刀」套裝 ■《阿爺廚房》主持李家鼎及譚玉瑛展示「鼎刀」套裝，包括文武刀、廚師刀及桑刀。
總裁致辭 ■電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安先生致辭。
總裁致辭 ■OK便利店有限公司行政總裁楊立彬先生致辭。
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　　電視廣播有限公司（無線電視）旗下之Big Big Shop與OK便利店有限公司（OK便利店）將建立電子商貿合作關係，Big Big Shop用戶於網上訂購之商品，將可於全港OK便利店取貨。昨日，無線電視Big Big Shop x OK便利店在香港國際影視展舉行強強聯手發佈會，出席的有電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安先生、OK便利店有限公司行政總裁楊立彬先生、《阿爺廚房》主持李家鼎、《香港原味道》主持譚玉瑛及余德丞等，以及《今期流行》主持丁子朗及麥凱程等。

無線電視集團行政總裁李寶安先生表示：「OK便利店是Big Big Shop的最佳拍檔，為Big Big Shop用戶提供方便的網上購物及網下提貨(click-and-collect)服務。OK便利店擁有龐大網絡，超過330間分店遍佈港九各處。Big Big Shop用戶網購後，可選擇於任何一間OK便利店，隨時隨地提取購買之貨品，讓我們可以完成整個網購過程包括購買、訂貨及取貨。」

用戶購物更快捷方便

　　另外李寶安先生再提到，「藉無線電視強大的宣傳力量，Big Big Shop透過視網聯銷show-and-sell的推廣策略，發揮協同效應，於無線電視黃金時段電視節目介紹廣告客戶的贊助產品。過去八個月的成績，證明視網聯銷的策略有助刺激觀眾消費意欲和增加網購樂趣。其中銷售成績特別好的包括德國寶廚具、大航假期旅行團、Gourmet優質凍肉及海鮮、林子祥2019演唱會門票等。OK便利店成為我們的物流夥伴後，我們將可與一些未能提供送貨服務的商戶合作，大幅增加Big Big Shop的貨品種類。是次與OK便利店的合作不但為我們的用戶提供更方便的購物體驗，亦標誌住我們於電子商貿及線上線下業務發展的重要一步。」

提供更優質簡易服務

　　而OK便利店母公司利亞零售有限公司行政總裁楊立彬先生表示：「OK便利店一直致力為香港顧客提供便利、快捷和優質的服務，使香港市民能夠享受到簡易的生活。我們非常高興這次可以和Big Big Shop合作，憑着OK便利店遍佈全港超過330間的店舖網絡，市民可更方便選購及提取Big Big Shop優質生活商品。OK便利店將貫徹一直以來的服務承諾，和Big Big Shop攜手做到最好，為所有香港市民提供更優質、更簡易、更便利的生活。」

撰文：本報記者
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