撐《東周刊》頒獎禮 薛家燕樂意回饋社會

第一場五班一六五○米。今季的五班千四米，頭馬完全由重磅馬包辦，就算最近一次的頭馬「勁飛寶寶」是季內唯一負磅在一三○以下，但本身都是在兩場之前由四班降落，明顯地，今季四、五班的千四米賽事，水準有着很大差別。至於谷草一哩雖無出現由重磅馬壟斷的情況，但其實最近一次五班此程都是由「君子承諾」及「祥光普照」兩匹高分馬串Q，反映在偏差較輕微的中距離賽事中，一般五班馬實頗難與有競爭力的降班馬抗衡。 今場「威震天」和「藍天兵馬」俱為降班馬，比較上前駒季內曾在四班上名，似稍佔先，不過其上名一役其實是賺了當晚場地利前領的嚴重偏差，而除此之外，實際從未有一場具威脅。反觀「藍天兵馬」雖然在港九戰未...

2019-03-20