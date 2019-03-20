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撐《東周刊》頒獎禮 薛家燕樂意回饋社會

2019-03-20 列印
■有拖拍的家燕姐表現好風騷。
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　　昨日，以可愛車厘子Look現身的薛家燕為《東周刊》舉辦的「香港服務大獎2019」頒獎禮任頒獎嘉賓，家燕姐甜爆表示因有人關心而覺得份外甜蜜，她慶幸自己能給人親和力，令大家見到她便開心，從而回饋社會。

　　家燕姐坦言曾因工作太忙而忽略子女，有年母親節便因連接5個活動而未能陪他們，但當時仍年少的子女仍等她至凌晨回家後捧蛋糕慶祝，相當孝順。早前家燕姐與黎諾懿到日本拍《懿想天開》，更首度在熒幕上浸溫泉。她說：「鼎爺及諾懿叫我一齊浸，我堅持要分開，好尷尬！」問到毛巾內有否打底？家燕姐即爆笑，「有呀，毛巾吸水會向下滑，滑下來就不能播出街啦！哈哈！」

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