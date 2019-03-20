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鄺美雲鼓勵港年輕人 多到大灣區城市交流

2019-03-20 列印
■鄺美雲早前到北京出席兩會。
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　　身為港區全國人大代表的鄺美雲，早前到北京出席全國兩會，她特別關注年輕人到珠三角城巿發展，她表示：「好多香港年輕人都未去過內地，不過隨着港珠澳大橋、高鐵香港段的通車，大灣區交通已經十分便捷，年輕人應該多啲到大灣區城巿行吓睇吓和交流吓。」

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