﻿霆鋒期待《怒火》再與甄子丹對打 英皇電影新作晒冷 九部猛片戲勢如虹

英皇電影昨日大晒冷，在香港國際影視展舉行「2019英皇電影項目巡禮」，公佈了2019年投資的九套新片，包括耗資8億元由林超賢執導的《緊急救援》、謝霆鋒與甄子丹相隔14年再合作的動作片《怒火》，「戲」勢如虹！另外，英皇電影成為去年內地業界票房第二，合共大收60億元人民幣，成績令人鼓舞！



英皇電影昨日在香港國際影視展中舉行「2019英皇電影項目巡禮」，英皇集團主席楊受成博士、星島新聞集團主席何柱國、寰亞主席林建岳、電視廣播公司主席陳國強、太陽娛樂文化老闆周焯華以及多位紅星，包括謝霆鋒、蔡卓妍、趙薇、劉青雲、溫碧霞、林峯、陳家樂、惠英紅、黃秋生、林嘉欣、湯怡、李若彤、衛詩雅等均有出席，場面非常熱鬧。



英皇電影昨日宣佈，2019年將推出九套猛片，包括《怒火》、《死因無可疑》、《墮落花》、《限期破案》、《給我一天》、《兩隻老虎》、《感動他77次》、《神探大戰》及投資8億的《緊急救援》等。



林超賢：多謝分紅！



大會亦公佈英皇電影成為「2018年內地業界票房第二」，共收60億人民幣，成績斐然。英皇主席楊受成開心不已，即場將早前在「第十三屆亞洲電影大獎」獲得的「2018年最高票房亞洲電影」獎座轉送給《紅海行動》導演林超賢，楊受成表示：「做生意重要是賺錢，45億港元即等同36億5千萬人民幣，是非常難得的票房，功勞歸於導演大人。」林超賢笑道：「多謝老闆支持！多謝分紅！記得分紅！」引來全場大笑；楊受成即大爆：「上次已經分了很多給你，可以買好多層樓，你發達！」對老闆大爆他收下分紅後買了幾層樓，林超賢說：「楊生經常給予我希望，經常對我說，想下想下便可能會有！」



現場播放黃子華預錄的片段，他感謝英皇電影投資讓他開拍新片，並指20多年前曾自編自導電影《一蚊雞保鑣》，今次是他人生中第二套自編自導自演電影，女主角由劉心悠擔任。



謝霆鋒則與《怒火》導演陳木勝一起接受訪問，霆鋒表示再拍動作片預了會受傷，今次動作部份由甄子丹設計，他跟甄子丹14年前合作過《龍虎門》後再合作，十分期待與對方再打一次，問到會否叫甄子丹不要留手，霆鋒笑言所以自己近排不斷操練，希望可以跑快一點。近日傳出霆鋒與楊冪的緋聞，有傳媒追問他與女友王菲的感情是否穩定？霆鋒說：「感情唔答呀！」



阿Sa《神探》遭保鮮紙包頭



而劉青雲被問到拍《神探大戰》最大挑戰是甚麼？他笑言答應了接這套戲便後悔，因為他很清楚遇上韋家輝將會出現甚麼情況，同片的蔡卓妍（阿Sa）則表示 ，拍完這套電影後，再次重遇電影中的演員和導演就有『劫後重逢』的感覺。」其中一場戲她被保鮮紙包頭部呼吸困難，但播完宣傳片後竟沒有人認出是她，令她有點傷心呢！



此外，阿Sa又表示，今年手上有五套電影及一套劇集，問她會否為新片《感動他77次》票房感到壓力？她表示：「沒有，因為上一套《原諒他77次》票房出乎意料之外的好，已擁有了儲備基金。」



本報記者