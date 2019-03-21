勝利獲准延期三個月入伍

韓國天團BIGBANG前成員勝利連日來爆出嚴重醜聞，包括其夜店疑涉暴力、性交易、逃稅及毒品等，他已多次到警局接受調查，但勝利前日受訪時繼續否認涉及一切罪行。昨日有韓傳媒指，勝利夜店的確涉毒，當中有一名中國籍員工因吸毒被捕，雖然勝利早前接受了驗毒測試呈陰性反應，但另一名夜店職員向警方供稱勝利曾吸毒，警方會再調查。



勝利原本於下周一（25日）服役，但他已申請了延期入伍，獲軍方批准延期三個月。而勝利的前隊友T.O.P正在服役，他亦被指疑享特權，在軍中請病假的日子比上限多出三倍。



