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亞視宣佈《天蠶變》改編拍時裝武俠劇

2019-03-21 列印
■蕭定一（左）與何麗全齊出席發佈會。
■《天蠶變》等三部經典亞視劇將會重拍。
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　　亞視三年前將29部經典劇集版權賣給HMV數碼中國老闆蕭定一，蕭定一與亞視高層何麗全等昨出席發佈會，宣佈蕭賣回有關劇集給亞視，並將重拍經典劇《大地恩情》、《IQ成熟時》拍成《EQ成熟時》、《天蠶變》改拍成時裝武俠劇。蕭定一表示會先開拍《EQ成熟時》，初步與亞視傾過起用姜濤演男主角。

　　談到旗下公司的財政問題？蕭定一承認「好緊張」，但多謝債權人的諒解，目前公司運作正常。蕭定一稱與旗下藝人的合約仍存在，很感恩沒有藝人提出離開。

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