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金鐘國難忘在港挑戰食蛇羹

2019-03-21 列印
■金鐘國擔任香港站的嘉賓。
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　　韓國人氣綜藝節目《Running Man》成員金鐘國有份參與的真人騷《No Sleep No FOMO》將於明日在黃Viu煲劇平台首播，昨日在新加坡舉行發佈會。

  參與節目的亞洲各地藝人，要在60小時內不眠不休完成製作單位制訂的「60項必做清單」。

  金鐘國參與了香港的拍攝部份，他笑言挑戰了食蛇羹、到兒童樂園玩遊戲，「初時覺得食蛇好怪，但其實幾好食！」他又自爆以為玩小孩子遊戲簡單，但原來很辛苦。

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