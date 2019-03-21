心穎黃浩然情侶裝征台

黃浩然與黃心穎昨早啟程往台灣拍攝新劇《法證先鋒IV》，談到劇中關係，黃浩然透露跟心穎是出生入死的好拍檔。至於是否情侶？他大賣關子，只表示關係微妙。兩人昨日穿上同款衞衣到場，被取笑是情侶裝，心穎解釋這款衞衣是跟浩然的共同朋友設計，她笑道：「我都唔知佢會着，我諗住襯番個白色行李箱，證明我哋已經好有默契。」浩然笑言心穎性格比男人更男人，跟她對話可以簡單直接一點。



