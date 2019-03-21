女兒送飛吻嗌爸爸城城：冧到我融！

郭富城昨晚到中環出席品牌酒會，將再為人父的他透露，已有人送贈BB牀。城城亦透露，歲半女兒Chantelle還未懂送禮物給媽咪肚裏的BB，但有跟BB傾談，亦知自己快將做家姐。城城坦言聽到女兒叫爸爸「冧到我融」！女兒亦似親善大使，愛跟大家揮手和送飛吻，令他感到甚開心和幸福。



同場的林嘉欣談到平日會親自手作皮革製品，送給朋友作生日禮物，也有為女兒製皮革手挽袋，會特別在袋面加熊熊圖案O氹囡囡，仲會幫老公手造銀包和八達通套，連家中擺設的相框也由她親手製作。但無意推出自家品牌，因要花太多時間。



