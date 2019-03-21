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阿Sa試着超性感金像獎戰衣

2019-03-21 列印
■阿Sa（右）忙搵戰衣，笑指愈貴衫愈少布。
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　　憑英皇電影《非分熟女》角逐下月14日金像獎的大熱候選影后蔡卓妍（阿Sa），昨日聯同導演曾翠珊、吳浩康及葉童現身演藝學院出席電影分享會。

　　首次與阿Sa合作的葉童，大讚對方可以拋開美女包袱，好平實演活今次角色。在旁的阿Sa聞言笑指自己並非美女緣故。

　　對提名「最佳女主角」，阿Sa直言並非有信心便可以獲獎，不過現正為出席金像獎而忙於找戰衣，她笑指「愈貴衫愈少布，有啲成條底褲露晒出嚟！」

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