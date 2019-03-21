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張智霖廣告酬勞隨物價上升

2019-03-21 列印
■張智霖自認腳頭好，所拍的廣告生意不俗。
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　　張智霖（Chilam）昨日出席商場活動，笑言正職是拍廣告，每年都有十多個，已蟬聯數屆「廣告天王」，並謂因應物價上升，酬勞年年都加價。

　　Chilam透露最近正洽談靚車廣告，問他會否考慮代言底褲？他嘩一聲，表示「身材未夠好！」

　　雖然抗拒露肉，但Chilam表示自從擔任了薛家燕演唱會嘉賓後，開拓了「母子檔」商機，最近二人又為長者奶粉拍廣告，會否上契就要睇緣份。

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