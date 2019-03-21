  • 2019年3月21日 星期四
  • 25º
  • 78%
熱門： 杜敬謙求心續命韓國瑜電話投訴港鐵撞車

日報新聞 > 娛樂

﻿15歲囡囡 最強星二代

2019-03-21 列印
■早前，Jasmine在表姨湛琪清婚禮上獻唱，台風十足。
■Jasmine身高約有175cm，屬長腿囡囡。
■愛跳舞嘅子丹囡囡，不時上載勁舞短片。
Previous Next

　　子丹一對仔女能文能武，阿仔遺傳爸爸嘅武術基因；而15歲大女甄濟如(Jasmine)，長得亭亭玉立，身材樣貌似足做model嘅母親，月前處女為雜誌拍攝fashion照，舉手投足散發星味，加上讀書叻又能歌善舞，絕對係「最強星二代」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd