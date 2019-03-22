恨拍港片同梁朝偉合作 呼籲王家衛搵佢演賽車手柳俊烈韓星

32歲的韓星柳俊烈出道7年，15年憑劇集《回答吧！1988》深情的「金正煥」為觀眾認識，之後電影和劇集拍唔停，成為近年新晉孭飛男一。日前他為電影《飊風特警》首度來港宣傳，戲中飾演警察的他有連場飛車戲都親自上陣，他坦言相當享受，本身是港產片迷的他，仲話好恨有機會參與香港製作，最好有機會演賽車手，兼且同欣賞的導演王家衛及梁朝偉合作就一流。



撰文：杜淑霞 攝影：李權威



柳俊烈在電影中演年輕時有黑歷史，後來成為專捉交通事故犯人的警察「民載」，他以爽快答案解釋點解會拍，「一來劇本吸引；另外導演以往作品都好吸引；同埋自己好鍾意個角色。」他仲覺得自己開朗性格同角色最似，「不過角色後半部好多陰暗面，就唔太似我，而角色呢個前後分別亦係最難演。」



想來港自由行



由於電影圍繞賽車手重犯與警方的角力，戲中有大量飛車追逐及賽車場面，但大部份在馬路並非在賽車場拍攝，俊烈話由於工作人員事前做足安全措施，所以拍得好安全同放心，亦令他拍得好享受，只因他是個賽車迷，「以往啲戲可能會用替身或者特技人去拍，但今次我哋係99％親身上陣，我就好享受拍呢類場面，因為男仔都會有做賽車手幻想，我為咗呢個夢想職業，仲睇過好多有關紀錄片，不過愈睇愈發覺呢樣運動真係太花錢。」問到會否想在電影滿足願望演賽車手，他就搞笑話：「好想做賽車手呀！邀請我做啦！希望香港有電影拍賽車手角色邀請就好啦！」



俊烈坦承是看香港電影大，有好多香港導演及演員都想合作，「好多人都會想同王家衛同梁朝偉合作，我鍾意佢哋嘅《花樣年華》，我哋呢代人都鍾意睇梁朝偉同成龍，如果有機會同成龍合作預咗要打，仲會當佢好似師傅咁學習。」本身熱愛旅遊的俊烈，原來一直好想來港玩，「我係第一次嚟，睇咗咁多香港電影，一直好想嚟，聽講有間麵店梁朝偉成日去，我都想有機會去試過。」記者搞笑話下次帶他去，他即搞鬼問：「係咪梁朝偉都會一齊嚟先？！」問他有冇再來香港的計劃，他繼續講笑話：「我計劃好想喺香港拍套賽車戲，哈哈！其實邀請參與香港製作我都好開心，亦都好想以遊客身份嚟香港玩。」記者講笑話到時帶王家衛和梁朝偉去見他，他笑言：「咁我都要帶住黑超周圍去先得。」



