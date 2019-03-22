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﻿J.Arie大馬音樂交流 順道拍旅遊節目

2019-03-22 列印
■J.Arie與大馬新人Maria Effendi相見歡。
■J.Arie品嚐大馬特產榴槤，大呼好吃。
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　　J.Arie（雷深如）日前以香港音樂大使身份到馬來西亞，出席了四月在當地舉行的JAMM FESTIVAL大型音樂節的記者會。J.Arie在記者會上認識了馬來西亞新人Maria Effendi，二人談笑甚歡，對方將出席今晚在港舉行的亞洲流行音樂節。

　　J.Arie此行亦順道為香港電視台拍攝了介紹當地文化、旅遊及美食的節目，其中最令她印象深刻是光顧了一檔賣榴槤的小店，她發現一個貌似中國演員王寶強的男子在店內開榴槤，細問之下，原來同事間也稱呼他做寶強，十分有趣，J.Arie還邀請他合照留念。
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