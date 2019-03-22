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﻿日對夜對何廣沛 朱晨麗嗌「痛」

2019-03-22 列印
■朱晨麗穿上Bra Top短褲，大晒身材。
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　　朱晨麗昨日穿上運動Bra Top及短褲拍攝廣告，身材弗爆的她谷胸上陣，十分性感。談到拍攝前是否花盡工夫來keep fit？朱晨麗坦言事前沒有為此做過準備，因拍劇忙得連睡覺的時間也沒有，更何況要抽時間做運動，她說：「我都冇節食，因為拍劇有時要連續拍廿幾、卅個鐘，所以我都會照食嘢，尤其是消夜，唔食嘢真係會暈。」

　　此外，朱晨麗透露新劇《大醬園》即將開拍，提到往後數月可跟緋聞男友何廣沛日對夜對，她笑說：「唉，諗起就頭痛，劇入面我哋好多嗌交戲，要調節自己唔好太投入角色，怕真係會討厭佢。」
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