閰奕格爆初戀似劇情 ﻿狄龍﻿﻿舞台劇初哥﻿﻿戒燒味減磅﻿

由83年經典電影《搭錯車》改編的音樂劇，搵來狄龍和閻奕格首度携手合演劇中父女角色。日前當年電影版編劇兼今次音樂劇投資者黃百鳴，聯同狄龍及閻奕格齊做訪問，兩位主角透露已開始為該劇準備，大哥謂雖然角色是啞，但一樣要苦練手語，仲笑謂年紀大已積極做運動keep fit；至於閰奕格除大讚大哥好親切，更自爆當年自己的初戀，同劇中故事竟有幾分相似。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



百鳴哥透露選角時，聽到音樂劇導演高志森提議大哥時，已不作他人想，「『啞叔』個角色咁正氣，佢又咁正氣。（但佢做向大人物好少做小人物？）係，不過佢冇做大佬好耐啦！哈哈！至於搵閰奕格當然因為佢唱得，因為有10幾首經典金曲要現場唱。」



驚臨老甩鬚



作為舞台劇初哥的大哥，坦言視今次為挑戰，「你睇百鳴佢身為老闆，自己都有做舞台劇《一代天嬌》，對藝術都仲有追求，我自己都盡力而為，過程總有得着。」對於演「啞叔」無對白較易應付，大哥覺得其實各有難處，「因為要用眼神同身體語言去表達，我對舞台劇真係一無所知，要睇高導演願唔願意拉牛上樹，希望今次係黃金機會，唔係黃金誤會啦！希望佢哋會因應龍哥嘅學習能力去安排。」身邊的百鳴哥安慰他，「你冇問題啦！」但大哥卻說：「我對自己有所保留，年紀有番咁上下，吸收能力真係慢咗，好似學完手語就知，去廁所同揸車都練先過到關，所以啲人話老咗千祈唔去返TVB做，費時臨老甩鬚呀！」為了有好表現，72歲的大哥已開始操練，「我係擔心體能，依家下午會眼瞓，所以開始每日慢跑，食少啲肥膩嘢，我好鍾意食燒味，依家180磅，希望減到小小。」



閰奕格就坦言得此演出機會受寵若驚，「冇諗過可以同咁強嘅團隊合作，最初真係有壓力，但我會將呢個挑戰嘅壓力轉化為動力。」格格謂今次角色特別容易投入，除了當年爸爸閰惠昌、香港中樂團首席指揮反對她入行相似外，原來還跟她的初戀有關，「嗰時我得15、16歲，仲喺香港讀緊書，有唱片公司搵我簽約，但我唔捨得當時嘅初戀男友而放棄咗，呢個決擇同劇中女主角好似，雖然大家選擇唔同，但我冇後悔，每個選擇都會令自己成長。」



