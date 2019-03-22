﻿應采兒下令開巡演 小春Enjoy賺錢畀老婆買花戴

闊別16年，陳小春再開個唱《STOP ANGRY巡迴演唱會》，「湊仔公」陳小春自爆被逼開Show，唔係個人意願：「近兩年我老婆(應采兒)不停催我開Show，因為張三李四、黃五李六個個都做，叮囑我快啲做，加埋個囝Jasper金句STOP ANGRY，最後咪促成好事。」他坦言賺到的歌酬都自動自覺奉獻畀老婆做家用：「作為一家之主，呢啲都要負責嘅，老婆咪買花戴囉，但我Enjoy嘅！」



去年11月，陳小春展開成都首站演出，香港還未有定案，因為一直未有檔期。他有啲無奈：「攞紅館期似排隊攞飯咁，回覆係19年Full晒，本想諗吓其他場，好衰唔衰之前做鄭伊健紅館演唱會嘉賓又再心郁郁，我同伊健提出割一半畀我玩，佢笑住拒絕話『你估劏房呀！』我真係好恨，由90年代做舞蹈員到o依家留下唔少腳毛，但個個都搶，連華仔都攞唔到啦，唔畀咪算囉，寧願磨利把刀好過要執死雞期，至少Run熟晒，好似學友咁尾場去返紅館，到時玩乜都得啦，希望紅館大人有大量，留返個位畀我，我對紅館嘅貢獻，冇功都有勞啦。」



開個唱係咪同鄭伊健搶飯食呢？小春即說：「唔講呢啲，識得㗎嘛，總之有得做就快啲做！今次都係老婆叫我做啫，最初我都唔想做，心諗：『有乜好唱啫？拍吓戲先，歎吓個囝先啦！』 (老婆怕你太老跳唔到？)哈，跳到嘅，爛船都有三斤釘。」(因為佢係你Fans？)咁佢冇講過話唔鍾意聽我唱歌喎！不過，首站演出前真係驚，反而03年紅館處男騷有準備，又唔食油、糖及keep fit，去年11月中開show，只排咗一個月時間。」 以前脾氣暴燥的陳小春被老婆收服變成「鵪鶉」，他自爆全家人都可以蝦到他：「兩公婆嘈交一定畀人話係男人唔啱，多一事不如少一事，而且我老婆好惡㗎，成日打嚟問『喺邊呀？』有次我未醒，個廁所門未關好，我咪叫佢關門囉，點知佢大大聲話：『我要搞咗個囝先！』唯有低聲下氣答佢：『o k！』」被馴服嘅小春強調「咁老婆晨早要照料個囝，仲叫佢關廁所門又唔好嘅。」明晒！



採訪：方騫平



攝影：李維隆 化妝：Yan Chiu @ndnco



髮型：Cliff Lam @ Beijing Hair Culture



服裝：Ted Baker 場地：HEXA六公館



