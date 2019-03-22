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千嬅戴口罩綵排嚴防染病

2019-03-22 列印
■千嬅為健康着想，帶住口罩綵排。
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　　楊千嬅近日為了月底開始的巡唱作地獄式特訓，日前提早到江門體育館綵排，千嬅感激主辦單位搭建1：1的舞台讓她率先踩台，因為台上有不少機關，每個位置都要小心記住，不容有失。為避免染病影響演出，千嬅綵排時亦戴上口罩以防萬一。

　　每次舉行演唱會千嬅都有十戒，她笑言：「戒口係每次開騷前都會做，O依家食嘢好清淡，戒見人係天氣唔好好多人病，丁生都病咗，佢瞓覺都要戴口罩㗎。」



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