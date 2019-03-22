  • 2019年3月22日 星期五
  • 26º
  • 84%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 娛樂

阿Sa心境平和爭金像影后

2019-03-22 列印
■阿Sa自言對婚姻沒有恐懼。
Previous Next

　　蔡卓妍（阿Sa）憑《非分熟女》第三度提名香港電影金像獎「最佳女主角」，她早前接受香港開電視訪問時直言：「得到提名是很大的鼓勵，第一次提名未能得獎是有失落，今次已經第三次，心態上比較平和。」阿Sa很感激電影《雛妓》團隊，令她有信心走出舒適圈，挑戰更難的角色！

　　阿Sa強調不會因片酬吸引而挑戰更大膽的尺度，她自爆《非》片劇本尺度更大，與導演溝通後各讓一步，片酬只比《雛妓》多少少。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd