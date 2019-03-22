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深宵冒寒吞雲吐霧 Baby被封「吸煙老手」

2019-03-22 列印
■Baby被指吸煙的過程甚熟手。網上圖片
■Baby與老公黃曉明（右）經常晒恩愛。資料圖片
■有粉絲勸Baby為兒子着想應戒煙。 網上圖片
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　　楊穎（Angelababy）自前年生下「小海綿」後，一向是煙民的她曾公開承諾要戒煙，但日前又被人影到她到醫院就診時，趁空檔在室外吞雲吐霧。

　　Baby於2008年被拍到抽煙後曾表示會決心戒煙，但睇嚟至今仍未成功，日前她因為錄影綜藝節目時弄傷手指，左手手指更要用鋼板固定，令不少粉絲擔心。她近日在工作人員陪同下到醫院換藥，結束治療後已近深夜，被人拍到她穿着黑色羽絨衣，與工作人員趁空檔在室外冒寒抽煙，煙齡已有11年的她，持煙手勢熟練，連手指受傷也不放過吸煙機會，看來煙癮極大，有網友見她吸煙舉動全程甚熟手，不禁歎道「這絕對是吸煙老手」。

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