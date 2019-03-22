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認偷拍散播性愛片 鄭俊英遭押離法院拘留

2019-03-22 列印
■鄭俊英被繩縛着手押離法院，還押羈留所。 網上圖片
■鄭俊英抵達法院時拿出事前預備的紙，向記者宣讀道歉文。網上圖片
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　　由BIGBANG前成員勝利經營的夜店捲入涉毒、性招待及逃稅等醜聞後，揭發歌手好友鄭俊英在聊天室內，分享他偷拍10多位女士的性愛影片，因而被警方調查，日前警方和檢方都申請了拘捕令。鄭俊英昨早憔悴現身首爾中央地方法院，束起頭髮穿上西裝的他，甫抵法院在記者面前發表道歉文及鞠躬道歉，又向因此受到痛苦的女性，及因毫無根據的誹謗而受到第二次傷害的女性致歉。

　　經過兩小時多的審訊後，鄭俊英承認所有控罪，其後他雙手被綁上繩，但以黑布遮掩離開法院，還押羈留所。首爾中央法院昨晚宣佈，擔憂他有毀滅證據的可能，故決定拘留鄭俊英。

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