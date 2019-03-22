Edison啜爆壽星女
COMPANION今中環放閃
萬眾期待嘅《KAWS︰HOLIDAY》巨型充氣公仔COMPANION，前天由青衣落海暢泳，他似乎十分享受香港的碧波藍天，昨天傍晚慢慢游至青馬大橋，昨晚在西九海面休息，預計今日下午二時十五分左右抵達中環...
2019-03-22
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釀2.2級地震最少六死30傷 江蘇化工園區大爆炸
江蘇鹽城市一個化工園區內昨天下午二時許發生爆炸，傷者下午近四時陸續送到響水縣人民醫院治理，截至昨晚七時，事故最少造成六死，三十人重傷。中國地震局亦發通報，鹽城市旁的連雲港市灌南縣亦發生二點二級地震，懷疑爆炸造成。 據悉，涉事化工園位於響水陳家港化工園內的天嘉宜化工有限公司，主要生產農藥，今次爆炸的是廠內一個生產裝置，爆炸物質為苯。 今次爆炸暫未波及園內其他工廠，但對面的灌河北邊灌南民居及學校玻璃窗被震碎，至少四人被玻璃碎割傷，小孩亦嚇哭。附近停泊的幾十架車輛也嚴重損毀。 從網上片段所見，化工園區內有廠房冒出火光，數秒後爆出巨大火球，火燄及濃煙升至半空，眾多傷者逃離現場，有人...
2019-03-22
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巨型翻車魚 伏屍南澳沙灘
一條外形古怪的巨魚近日被沖上南澳洲一個海灘。牠身長一點八米（約六呎），最先發現牠的漁民初時還以為那是一塊浮木，看清楚才知道是一條長達一點八的巨魚。專家確認牠是一條稀有的「翻車魚」（Ocean sunfish）。 女子格熱拉克把巨魚的照片放上facebook，引起網民議論紛紛。她說，巨魚是她的男伴瓊斯發現的。瓊斯做了漁民許多年，都聽聞有「翻車魚」這種海洋生物，但今次是第一次親眼見到牠的廬山真面目。 翻車魚一般吃水母，在世界各地的海水中都有發現。因為牠們喜歡翻躺在水面作日光浴，而有「翻車魚」的名字。翻車魚體型十分龐大，它可長達四米，故有專家指格熱拉克發現的「翻車魚」只屬於平均大...
2019-03-22
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屋苑連錄議價成交
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城24座低層H單位，面積326方呎，兩房間隔，議價後以450萬易手，呎價13804元。據了解，原業主於12年以238萬購入，...
2019-03-22
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胡應湘長子未有參與收購 合和五月私有化 47年上市地位落幕
合和實業（054）私有化議案獲高票通過，將於今年5月3日結束47年上市地位！合和實業昨日上午舉行法院會議及股東特別大會，就私有化議案作出表決。至晚上約七時發出正式公告，議案在法院會議上獲96.27%獨...
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葡軍9個月的等待
C朗拿度為盡快融入祖雲達斯而缺席了國際賽九個多月，現重返葡萄牙今晚領軍在歐洲國家盃外圍賽B組首輪主場對烏克蘭。葡軍主帥費蘭度山度士指猛將回歸即令國家隊實力倍增，有信心今仗旗開得勝，直取主勝最穩陣。（有線603、604台周六凌晨3:45直播） 去年夏天轉投老婦人後，C朗為適應新環境自俄羅斯世界盃後，便暫別國家隊。經過九個月左右的時間，他成功融入祖雲達斯，除了意甲遙遙領先，亦以一己之力領軍躋身歐聯八強，故在歐國外開鑼之際重返葡軍，今晚B組首輪領軍出戰烏克蘭勢率隊在衛冕之路踏出成功的第一步。 如虎添翼襲烏克蘭 在C朗缺陣期間，葡萄牙各戰線錄得三勝三和不敗，在歐洲國家聯賽A...
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洗碗碟機大胃王
愛煮飯、懶洗碗，可能是不少人的心聲，Panasonic最近就推出了第二代自動洗碗碟機，除配備高溫殺菌及持續乾碗功能，更可一次過清洗三十九件餐具。 文：阿卓爸爸圖：蔡建新 產品查詢：2833 0955 ...
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愛獨霸10個月大B仔 余文樂 同「晒女狂魔」陳冠希鬥幸福
日前，余文樂喺社交網上載與周杰倫嘅合照，留言：「《頭文字D》聚會。」勾起網民唔少回憶，仲問點解無陳冠希(Edison)份？皆因Edison當日要替小公主Alaia搞兩歲生日會，加上佢同余文樂反目十幾年...
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社論——齊心抗禍 留住冬天
天文台公佈過去一個冬天的天氣數據，一點也不冷，反而暖洋洋，是本港有記錄以來平均溫度最高的冬季，足證天氣反常。現在急需行動，力挽狂瀾，但香港獨自出力，事倍功半，必須倡議地區性氣候合作，才能集結力量，應對極端氣候的侵害。 天文台台長岑智明指出，由去年十二月至今年二月，最高氣溫達攝氏二十一點四度，平均氣溫達攝氏十九點一度，是自一八八四年以來最高，十二度或以下的寒冷天氣日數僅三天，為歷來最少。他警告，如果未來一個冬季的寒冷天氣日子少於三天，就顯示香港將進入沒有冬天的歲月。 四季獨欠冬天，匪夷所思，但這只是氣候反常的表徵，隨後而來的，是極端的天氣，港人去年經歷過超強颱風「山竹」的威力...
2019-03-22
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馬場浮世繪——巫顯東下周三正式做師傅
牌照委員會公布，已向巫顯東簽發今季餘下日子的自由身騎師牌照，生效日期由昨日開始，惟因巫顯東於明日的從化賽事與周日的沙田賽事俱停賽，故此要至下周三的谷中夜賽，才會首次以大師傅的身分披甲。其減磅優惠亦會由見習期的五磅下調至三磅。巫顯東是於剛周三晚的谷中夜賽，策葉廄「大運舞台」奏捷，從而在港累積夠七十場勝仗升格。 馬場浮世繪
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