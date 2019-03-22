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﻿Edison啜爆壽星女

2019-03-22 列印
■做咗爸爸修心養性嘅Edison，有女萬事足。
■Edison同女友肉緊啜囡囡面珠，一家三口幸福滿瀉。
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  38歲嘅Edison和上海名模秦舒培自兩年前榮升父母，生下小公主Alaia後，人父搖身一變「晒女狂魔」。月初，小公主兩歲生日，Edison幫愛女搞咗個以「海洋奇緣」莫娜為主題佈置嘅生日P，並指女兒係「我的一切」。
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