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夥拍多位花旦 千珊於紅氍毹展所長

2019-03-23 列印
■千珊將跟多位名花旦合作。
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　　千珊是香港演藝學院第一屆戲曲藝術學士，2018年更成為兩位名伶文千歲梁少芯夫婦之入室弟子。接受了「學院派」及傳統「師徒制」兩種方式的教導，令千珊既懂理論，也明白實踐的重要。為了把所學傳承，千珊組成「千珊粵劇工作坊」，與不同花旦合作，增加演出量，全心在紅氍毹展現所長。

　　2019年4月起至年底，千珊會作多次演出，包括4月中在香港演藝學院戲劇院，與林芯菱合作《白兔會》；6月初與鄭雅琪合演長劇《洛神》；7月中與林子青合演師傅文千歲首本戲《征袍還金粉》；10月中與謝曉瑩合演《范蠡與西施》；11月中夥拍白雪仙妹妹白雪紅演出《白蛇傳》；12月在西九戲曲中心大劇院重演她和梁燕飛開山之《牡丹亭‧夢》。撰文：徐蓉蓉

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