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山口真帆斥公司隱瞞事實

2019-03-23 列印
■山口真帆遇襲案仍未水落石出。資料圖片
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　　兩名歌迷去年底涉襲擊及性侵日本組合NGT48成員山口真帆，兩人因證據不足被警方釋放，營運NGT的AKS公司被指對案件置之不理，山口在網上直播訴苦後輿論嘩然。

　　有指襲擊事件涉NGT成員指使fans犯案，AKS昨舉行記招公佈對該事件的調查報告，內容指有12名NGT成員私下有與fans聯絡，但無成員涉及襲擊事件。記招進行期間，山口不停在社交網上載文章，控訴報告內沒有將她曾講過的說話記錄在內，並直斥調查報告隱瞞事實！



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