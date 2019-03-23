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「龍母」患腦瘤兩度險死

2019-03-23 列印
■想不到Emilia演「龍母」期間身患重病。資料圖片
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　　美劇《權力遊戲》中飾演「龍母」的Emilia Clarke，近日在美國媒體《The New Yorker》撰文透露，曾兩度因患腦動脈瘤接受手術。第一次是在拍完《權》第一季，做運動期間劇烈頭痛及嘔吐被送院，發現患上腦動脈瘤令蛛網膜下腔出血要留醫ICU，Emilia一度灰心萌死念。

　　當拍《權》第二季時，她再度病重要靠嗎啡止痛！2013年，Emilia再因腦動脈瘤要做手術，期間大量出血，再次險入鬼門關。Emilia稱，幸好已完全康復，並會成立基立幫助病患者。

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