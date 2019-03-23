  • 2019年3月23日 星期六
  • 20º
  • 90%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 娛樂

Kay佩服張繼聰健身衝勁

2019-03-23 列印
■Kay話一家人都唔貪靚又愛運動。
Previous Next

　　謝安琪（Kay）昨日出席一品牌活動時表示，全家均不貪靚，她在工作需要時才會化妝。笑問她的老公張繼聰愛操肌，似乎比她貪靚？Kay說：「他喜歡鍛鍊自己，其實我真的很佩服他努力健身追求目標的衝勁及精神。」至於會否找老公充當私人教練？Kay卻嫌老公要求「太苛刻」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd