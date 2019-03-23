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超儀開騷邀老公獻唱

2019-03-23 列印
■超儀珍藏條3D牛仔褲，收藏了20年未洗過。
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　　何超儀昨日出席時裝展，透露為活動借出牛仔褲及電影海報，還有珍藏偶像包括梅艷芳的唱片作展覽。

　　超儀將在下月6日舉行音樂會，問到老公陳子聰會否跟她首度同台合唱？她大賣關子笑謂：「你哋估吓！佢唔係成日唱，我已經叫佢，但係佢扭扭擰擰。」

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