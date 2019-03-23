歐盟峰會周四討論英國延遲脫歐，同意讓英國有條件押後脫歐。若英國國會下周通過脫歐協議，脫歐日期可押後至五月二十二日；但若國會否決協議，脫歐日期只可押後至四月十二日。而英國須在當天之前提出是否參與歐洲議會選舉。如英國參與選舉，歐盟或容許延長押後脫歐時間，否則就可能要硬脫歐。 歐盟峰會周四在比利時布魯塞爾召開，經過七小時激烈討論後，歐盟二十七國終於達成共識，同意延遲英國原定下周五的脫歐期限至五月二十二日，但條件是英國國會下周要通過修訂版脫歐協議。如英國再次否決脫歐協議草案，有關日期只會押後至四月十二日，而英國須在當日之前提出下一步方案，包括決定是否參與五月底的歐洲議會選舉，讓歐盟...

2019-03-23