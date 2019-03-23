二創HeHe日劇搞笑 基仔森美奉旨玩「壁咚」

古巨基和森美早前合作網上節目《亂世兄弟古巨基x森美旅行團》，其中一集探討日本的「出租服務」行業，基仔和森美邀得從事該行業9年的石井先生深入透露運作情況，並以話題日劇《大叔的愛》二次創作「日語小劇場」，大玩搞笑「壁咚」「HeHe」劇情！



石井透露，他開工時經常要扮演不同角色，包括出租丈夫、出租朋友、出租男朋友、出租上司、代謝罪人等，基仔笑言個個都認得他的老闆楊生，租不到，森美則指他的老闆其實是古太。



談到香港亦有「出租服務」，基仔稱聽過有出租男、女朋友，問基仔會租甚麼人？他就笑稱想租古巨基，因最近為演唱會要開很多會及綵排，又要準備3月上海時裝周，想有多個古巨基來分擔工作！



