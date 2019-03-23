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成功爭取紅館檔期 ﻿華仔明年2月唱7場﻿

2019-03-23 列印
■好錫歌迷的華仔，開心終可兌現承諾，成功爭取補場。
■華仔第一時間在官網公告喜訊。
■去年尾，華仔灑淚向歌迷道歉要腰斬個唱。
■近日，華仔為其監製的新片《熱血合唱團》宣傳。
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　　去年尾，劉德華（華仔）在紅館舉行跨年「劉德華My love世界巡迴演唱會」，演出期間因確診流感，忍痛宣佈腰斬未完成的7場演唱會。昨日，華仔終於有好消息公佈，他在官網報喜宣佈成功申請2020年2月15日至22日紅館檔期補開7場個唱，持票者將有「優先購票權」。

　　昨日，華仔終於有好消息公佈，在官網宣佈接獲康文署的通知，成功申請下年2月15日至22日的紅館檔期，舉行7場演唱會，並列出補場場次對照表，讓已退票人士或未退票的人士可優先購買或換領門票。退票安排至5月底，並於19年6月10日至19年8月9日期間，進入優先購買補場門票及補場登記換票的階段，在完成以上程序後，同年8月26日至8月31日將陸續收到「領票通知函」，預計明年1月開始領取補場門票，海外朋友可於演唱會期間，到紅館領取門票。此外，優先購票過程中，網上付款服務供應商收取的手續費將由華仔承擔。

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