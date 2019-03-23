首個港show前獨家訪問 ASTRO互揭絕密同居私隱 車銀優原來最貪靚

韓國男團ASTRO由隊長JINJIN、車銀優、MJ、SANHA、文彬及ROCKY六子組成，成軍3年一直大受粉絲歡迎，當中車銀優更憑劇集《我的ID是江南美人》彈起。趁着ASTRO於3月30日首度來港舉行世巡《STAR LIGHT》香港站前，《頭條日報》率先獨家同六子做專訪，絕對是機會難得。他們除互爆同居生活秘史，當中銀優更慘被隊友封為「貪靚鬼」；另外他們仲透露最期待是扮演學生角色，總之想知更多ASTRO嘅嘢就要留意啦！溫馨提示：主辦單位送出4張價值$1088的香港站門票給《頭條》讀者，請登入Popnews FB專頁了解詳情。



頭條：出道3年，你們覺得發展如何？ 有何滿意的地方？ 又覺得有什麼可以進步的地方？



JINJIN：我作為隊長，我覺得我們隊的氣氛和團隊精神都非常好！我們現在都做得很好，以後都會做得更好！所以我們的長處就是有很好的團隊精神、氣氛都是十分強勁！



車銀優：我們ASTRO要更努力做到的是要比起AROHA（官方粉絲名稱）給予我們的愛，我們要更愛你們！兩倍？！是三倍！







頭條：ASTRO組團後經常一起生活，習慣嗎？ 當中有何趣事發



生呢？



文彬：MJ哥哥跟我和JINJIN的房間是隔得很開，但他洗澡、在房間的時候，分開很遠都聽到他的聲音！



ROCKY：哥，要防避他！



MJ：但我覺得很幸福！我們都很幸福的過！



SANHA：這就是我們每天的狀況……



互選之最玩踢爆



頭條：可以推舉一下誰是「衞生王」？



SANHA：MJ哥哥真的是最愛整潔的人！



JINJIN：一定是MJ哥哥！







頭條：可以推舉一下誰是「邋遢貓」？



車銀優：可以選兩名嗎？



SANHA：用2票全都選了文彬！！！



MJ：那文彬6票當選！第二名是SANHA！



SANHA：我最近有整理過的……







頭條：可以推舉一下誰是「大廚王」？



MJ：一定是ROCKY，他煮最多東西給大家！



車銀優：是的！ROCKY煮最多！







頭條：可以推舉一下誰是「貪



靚鬼」？



車銀優：可能大家都選自己……是那一方面的愛美？自己認為吧！



SANHA：應該是銀優哥哥！



MJ：銀優， 是銀優！







頭條：可以推舉一下誰是「小氣鬼」？



車銀優：那是他們兩個！（指着MJ及ROCKY。



MJ：你是小氣鬼！



ROCKY：你才是小氣鬼！



最想演學生角色



頭條：若然可以選擇，演員發展方面你們最想演什麼角色呢？



MJ：我想當Hero，做英雄的角色！



車銀優：其中哪一個？



MJ：非常喜歡IronMan和……



車銀優：一個真的可以了！！！



車銀優：我想是古裝，我下一部劇就是演皇世子的角色，希望能好好的演



出來。



JINJIN：我想演大學生。



車銀優：好像《我的ID是江南美人》



那種？



JINJIN：對啊！



ROCKY：我都是選《我的ID是江南美人》的類型，因為想展現我的男子魅力給大家看！



文彬：我傾向運動型學生的角色。



SANHA：我想是喜劇…… 是富貴人家的公子。







頭條：請透露一下未來工作



計劃？



JINJIN：首先是日本正式出道，好像初次出道一樣，用心的在準備，希望大家好好的期待着！



車銀優：我即將出演MBC的古裝劇，所以非常努力地準備中，希望為大家帶來新的一面。香港AROHA要好好期待啊！



採訪：杜淑霞