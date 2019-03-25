Mel B自揭與辣妹隊友Geri上牀

英國組合辣妹（Spice Girls）43歲成員Mel B早已公開自己是雙性戀，上周五，她上英國名嘴Piers Morgan的電視節目時，證實自己和隊友Geri上過牀的傳聞，她表示︰「我說出來她會憎死我，但這是事實，那件事（上牀）發生了，之後我們只是哈哈大笑，就是這樣。」之後再大讚Geri有很漂亮的胸部，並強調二人只發生過一次性關係。



Mel B爆完大鑊後顯得有點驚青，表示︰「她（Geri）會殺死我，她老公都會。」據指Mel B在訪問完畢後，即致電Geri道歉，有指Geri老公Christian很不高興，或不讓Geri參與辣妹於5月起在英國舉行的復合巡唱，巡唱分分鐘會腰斬。



