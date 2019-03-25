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星爵攞獎被狂噴鬼口水

2019-03-25 列印
■基斯獲頒最喜愛動作明星獎，即被狂噴鬼口水。路透社
■韋史密夫（中）與Mena（右）、Naomi現身宣傳《阿拉丁》。路透社
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　　美國Kids' Choice頒獎禮昨於洛杉磯舉行，奪兩獎的大贏家Ariana Grande正舉行巡唱未能現身。當晚最佳電影由大熱的《復仇者聯盟3：無限之戰》奪得，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼獲最受喜愛超級英雄獎；「星爵」基斯柏特則憑《侏羅紀世界︰迷失國度》成最受喜愛動作明星，現身領獎的他當然逃不過被狂噴鬼口水！

　　韋史密夫則與兩位拍檔Mena Massoud和Naomi Scott上台宣傳新戲《阿拉丁》，但只有韋哥被狂噴鬼口水，他事後在網上稱仍在清潔耳內的鬼口水呢！

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