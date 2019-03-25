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自爆非洲影相被掟石仔 任達華靠手語破冰

2019-03-25 列印
■任達華開心獲「最具影響力男演員」大獎。
■陳煒以紅色晚裝現身，十分搶鏡。
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　　任達華、馬德鐘及陳煒等昨日到九展出席《第一屆亞洲最具影響力盛典》，獲頒「最具影響力男演員」大獎的任達華，認為演員多登上不同媒體對塑造角色也有幫助，「好似我早年去非洲影相，當地小朋友很抗拒，用石仔掟我，不讓我影，於是我便花了個多小時，跟他們用手語溝通，又跟他們玩遊戲才破冰，這些經歷對我日後演戲也大有幫助。」華哥透露早前拍攝以導盲犬為題的電影《小Q》，拍攝完後不捨得小Q，本來想帶回家養，但又覺得對不起辛苦的訓練員才作罷。

　　擔任頒獎嘉賓的馬德鐘，自爆因食素回春而影響到陳山聰「跟風」，最開心是自己的選擇能影響到其他人。

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