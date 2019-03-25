阮兆祥離巢闖樂壇 徐子珊唔願再做歌手

阮兆祥昨日出席《第一屆亞洲最具影響力盛典》頒獎禮，透露本月已約滿無線，在TVB工作30年，要多謝公司一直給予很多機會。問到是否因為出面多外快才走？他說：「咁上下啦！其實我在兩年前已改簽了王祖藍的公司，歌手出身的我將會出唱片，並計畫10月於麥花臣開演唱會。」



在旁的徐子珊被問到會否再做歌手？她即耍手擰頭說：「不要喇！唱歌留給祥仔啦，不要搞我了，（何時再拍劇？）6月底要交心理學碩士論文，交完才再看會否拍劇。」



此外，萬希泉創辦人沈慧琳與大中華區董事金鈴一同現身領取「最具影響力鐘錶品牌大獎」，二人自爆在會上曾跟奪「最具影響力大獎（粵劇界）」的李居明商討在手錶上印上梵文。



