  • 2019年3月25日 星期一
  • 23º
  • 78%
熱門： 爭產趙世光麻疹許智峯倫敦金

日報新聞 > 娛樂

阮兆祥離巢闖樂壇 徐子珊唔願再做歌手

2019-03-25 列印
■徐子珊笑言唱歌機會留給阮兆祥。
■李居明獲「最具影響力大獎（粵劇界）」。
Previous Next

　　阮兆祥昨日出席《第一屆亞洲最具影響力盛典》頒獎禮，透露本月已約滿無線，在TVB工作30年，要多謝公司一直給予很多機會。問到是否因為出面多外快才走？他說：「咁上下啦！其實我在兩年前已改簽了王祖藍的公司，歌手出身的我將會出唱片，並計畫10月於麥花臣開演唱會。」

　　在旁的徐子珊被問到會否再做歌手？她即耍手擰頭說：「不要喇！唱歌留給祥仔啦，不要搞我了，（何時再拍劇？）6月底要交心理學碩士論文，交完才再看會否拍劇。」

　　此外，萬希泉創辦人沈慧琳與大中華區董事金鈴一同現身領取「最具影響力鐘錶品牌大獎」，二人自爆在會上曾跟奪「最具影響力大獎（粵劇界）」的李居明商討在手錶上印上梵文。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd